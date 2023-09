Mercato : Transfert à 45M€ au PSG, le joueur jubile !

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG dans les dernières journées du mercato estival, Bradley Barcola s’est particulièrement distingué lors de la victoire parisienne face à l’OM dimanche dernier (4-0). Conscient que son temps de jeu sera forcément moins important à Paris qu’à Lyon, l’ailier de 21 ans ne regrette absolument pas son choix de carrière, bien au contraire.

Il est l’un des visages du PSG version 2023-2024. Un PSG qui se veut plus collectif, plus travailleur, et surtout plus jeune. Arrivé en provenance de l’OL contre 45M€ cet été, Bradley Barcola était l’une des priorités de Luis Enrique sur le mercato estival.

Luis Enrique remplace Christophe Galtier, un joueur du PSG valide https://t.co/N0scL1n7LJ pic.twitter.com/nddNlhNBPG — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Barcola très content d’avoir signé au PSG

Selon les dernières informations du Parisien , Bradley Barcola fait d’ores et déjà l’unanimité au sein du PSG, et ce, à tous les étages. Selon un des proches du joueur, « le fait de sentir que tout le monde était très enthousiaste autour de sa venue était important pour lui » . Ainsi, Bradley Barcola rayonne déjà à Paris, même si selon le quotidien, le joueur de 21 ans sait qu’il ne jouera pas autant au PSG qu’il aurait pu le faire à l’OL…

Barcola s’est distingué face à l’OM