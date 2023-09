Real Madrid : Zidane a surpris tout le monde

Jean de Teyssière

Zinédine Zidane s'est toujours démarqué en tant que joueur discret, même s'il était le patron sur le terrain. Ceux qui l'ont côtoyé parlent souvent d'une personnalité timide, ne parlant pas beaucoup. Personne ne pouvait alors s'imaginer le voir un jour entraîneur, encore moins du Real Madrid. Sa réussite est respectée même si elle en a surpris plus d'un, à commencer par l'ancien adjoint de Carlos Queiros au Real Madrid ayant eu Zidane sous ses ordres : José Peseiro.

La carrière d'entraîneur de Zinédine Zidane se résume à un seul club : le Real Madrid. Le champion du monde 1998 a été couronné de succès, avec notamment la triple victoire consécutive en Ligue des Champions en 2016, 2017 et 2018. Pourtant, au vu de sa personnalité, rares sont ceux qui voyaient le numéro 10 français se reconvertir en entraîneur.

«Si vous me demandiez si Zidane aurait été entraîneur, j'aurai répondu non»

Dans une interview accordée à AS , José Peseiro, ancien adjoint de Carlos Queiros au Real Madrid entre 2003 et 2004 avoue avoir été surpris par la reconversion de Zidane : « Nous ne parlons pas de capacité, mais de personnalité. Zidane était un crack en tant que joueur, gentil, poli, mais il n'a pas montré ce qu'il pouvait être en tant qu'entraîneur. C'était un joueur qui ne parlait pas beaucoup. Si vous me demandiez si Zidane serait un entraîneur ? J'aurai répondu : "Non, d'autres". Zidane n'était pas comme ça, il avait un profil plus simple, pas vraiment un leader avec des mots, mais c'était un leader sur le terrain. Et il a gagné comme personne d'autre . »

«En tant que joueur, il faisait des choses impressionnantes avec le ballon et comprenait le football avec sa tête»