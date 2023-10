Après le PSG, le calvaire continue pour Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival, Neymar a rejoint le championnat saoudien. Sous contrat avec Al-Hilal, le joueur brésilien a découvert un nouveau pays, mais aussi un nouveau football. Mais après trois matches, la star n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Il a même loupé un penalty ce vendredi, un exercice qu'il maîtrise pourtant à la perfection.

Le PSG a dit adieu à Neymar. Recrue la plus chère de l'histoire du club et du football (222M€), le joueur brésilien ne rentrait pas dans les plans de Luis Enrique. Poussé vers la sortie, il a pris la décision de quitter le continent européen et de s'engager avec Al-Hilal, situé en Arabie Saoudite.

Neymar a raté un penalty ce vendredi

Neymar a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe le 15 septembre dernier. La fin du mois approche et le joueur brésilien n'est toujours pas parvenu à trouver le chemin des filets. Zéro but en trois matches. Pourtant, l'ancien du PSG avait l'occasion rêvée d'ouvrir son compteur ce vendredi.

Le compteur reste bloqué à zéro

Lors de la réception d'Al-Shabab, Neymar a raté un penalty. Une rareté dans la carrière du Brésilien, puisqu'il en a loupé seulement 17 sur 91 tentatives. Arrivé en Arabie Saoudite, Neymar n'est pas encore au meilleur de sa forme.