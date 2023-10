Un transfert à 50M€ pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a certes mené à bien un gros mercato estival avec douze recrues dont Xavi Simons qui s’en est allé en prêt au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison. Pour autant, le comité de direction aurait à coeur de poursuivre le remodelage de l’effectif de Luis Enrique lors des prochaines sessions des transferts avec… Lorran Lucas ?

Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Marco Asensio… Tous ces joueurs ont déposé leurs valises au PSG lors du dernier mercato et bien d’autres. Le Paris Saint-Germain ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin pour autant. 90min a révélé ces derniers jours que le club parisien s’intéresserait au profil de Lorran Lucas, milieu offensif de 17 ans de Flamengo.

«Manchester United et Chelsea ont tous deux dit à leurs recruteurs de garder un œil sur le joueur récemment»

Le média expliquait cependant que Manchester United et Brighton disposaient d’une longueur d’avance pour Lorran Lucas, pour la simple et bonne raison que les deux clubs avaient déjà entamé les discussions avec Lucas. La course contre la montre est lancée pour le PSG qui sait cependant le montant de la clause libératoire du jeune brésilien comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano. « Ce que j'entends, c'est que la clause libératoire de Lorran est de 50 millions d’euros. Ce que je peux vous dire, c'est que Manchester United et Chelsea ont tous deux dit à leurs recruteurs de garder un œil sur le joueur récemment. Voyons s'ils décideront d'entrer dans la course avec une proposition officielle ».

«Les gens au Brésil croient qu'il va être la prochaine grande attraction en Europe»