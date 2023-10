Le PSG confirme des discussions pour le transfert d'une star

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a réalisé un mercato de grande qualité. Le club de la capitale s'est surtout renforcé en attaque, ou de nombreux joueurs sont venus renforcer le secteur offensif parisien. Il y a un an, à ce poste, Paris rêvait de Robert Lewandowski. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que des discussions avaient eu lieu par le passé.

Par rapport à la saison dernière, le PSG a de nombreuses solutions en attaque. En effet, le club de la capitale a mis la main au portefeuille cet été, afin de s'offrir Randal Kolo Muani, mais aussi Gonçalo Ramos, sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Mbappé seul rescapé de la MNM

En plus de Ramos et Kolo Muani, le PSG s'est entre autres offert Ousmane Dembélé aussi. Des arrivées rendues possibles par les départs de Lionel Messi, et Neymar. L'argentin a rejoint l'Inter Miami, alors que le Brésilien s'est lui engagé avec Al-Hilal. Kylian Mbappé est donc le seul membre de la MNM encore sous contrat avec Paris.

Paris a tenté le coup pour Lewandowski