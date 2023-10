A peine arrivé, un joueur du PSG fait son mea-culpa

Arnaud De Kanel

Le PSG a enchainé les recrues lors du dernier mercato estival. Le chéquier était de sorti et le club de la capitale a enregistré deux recrues dans les dernières heures du mercato : Randal Kolo-Muani et Bradley Barcola. L'ancien joueur de l'OL, recruté pour 50M€, n'était pas à son aise contre Clermont et il a dressé un constat assez lucide sur sa prestation.

Après un début de saison timide, le PSG est retombé dans ses travers ce samedi en concédant le nul sur la pelouse de Clermont (0-0). Titularisé pour la seconde fois consécutive, la nouvelle recrue Bradley Barcola est passé à côté de son match. Il a fait son mea-culpa en zone mixte.

PSG : Mbappé se rate, Luis Enrique lui trouve une excuse https://t.co/MX7K8l5lPm pic.twitter.com/PFgdihIf7R — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

«Je n'ai pas forcément fait une belle prestation»

Bradley Barcola est très déçu après ce match. « Je n'ai pas forcément fait une belle prestation. Je n'ai pas réussi à trouver mes marques. Collectivement, on a réussi à se créer pas mal de situations mais on n'a pas réussi à vraiment déclencher ce petit truc pour marquer », déplore l'attaquant du PSG, avant de poursuivre.

«On avait vraiment pour ambition de gagner ce match»