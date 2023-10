«Ce sont des conneries» : Le vestiaire de l’OL explose en pleine crise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvelle défaite pour l’OL, qui n’a toujours pas connu le goût de la victoire en cette saison catastrophique. Après le coup de sifflet final, Corentin Tolisso et Anthony Lopes ont pris la parole, ce dernier poussant notamment un coup de gueule concernant les rumeurs de clans qui plomberaient l’ambiance dans le vestiaire.

L’Olympique Lyonnais s’enfonce dans la crise après sa nouvelle défaite contre Reims (0-2) ce dimanche. La nomination de Fabio Grosso en lieu et place de Laurent Blanc n’a eu aucun effet sur le plan comptable, alors que l’OL, lanterne rouge de Ligue 1, n’a pas remporté le moindre match cette saison. Pire encore, l’ambiance est lourde en interne, alors des clans diviseraient le vestiaire. Après la rencontre, Anthony Lopes n’a pas mâché ses mots en évoquant le sujet.

« Quand il y a le feu, on n’enfonce pas à pleine main l’équipe comme ça »

« Ce sont des conneries , a dénoncé le portier de l’OL au micro de Prime Vidéo , relayé par Foot Mercato. Les principales personnes intéressées se disent amoureuses de l’OL, mais quand il y a le feu, on n’enfonce pas à pleine main l’équipe comme ça. Quand l’équipe est sous l’eau, il ne faut pas pousser l’équipe. Cela ne sert à rien de nous pousser plus car on ne peut pas tomber plus bas. Il faut aider à relever la tête. »

« Bien sûr que je suis touché »