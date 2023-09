OL : Il annonce du lourd pour faire oublier Laurent Blanc

Thomas Bourseau

L’ère John Textor prend un virage serré à l’OL. Après avoir limogé Laurent Blanc, le PDG de l’Olympique Lyonnais a décidé de faire confiance à un ex-joueur des Gones, en la personne de Fabio Grosso. L’Italien compte bien ne pas lésiner sur les efforts dans un club qu’il a apprécié pendant sa carrière.

Fabio Grosso a ramené Frosinone en Serie A. La saison passée, Grosso a été sacré champion de Serie B, mais n’aura pas effectué une saison pleine avec le club transalpin dans l’élite du football italien. En effet, pour remplacer Laurent Blanc limogé la semaine dernière, John Textor a fait appel à un ancien de la maison : Fabio Grosso.

«En travaillant beaucoup, je peux avoir la tranquillité de savoir qu'on a bien travaillé partout. Et je ferai la même chose ici»

Après être passé par les jeunes de la Juventus, par Bari, le Hellas Vérone, Brescia et Sion, Fabio Grosso a quitté Frosinone pour revenir en France. Ce qui était quelque chose d’important, mais pas prioritaire à ses yeux. « Retourner en France ? Ce n'était pas une priorité. J'ai choisi d'attendre, je rêvais d'une chose comme ça, elle est arrivée, donc je l'ai prise. J'ai pris de grands risques, même dans le passé. Dès que je rentre quelque part, j'entre avec la tête haute et je peux ressortir avec la tête haute. En travaillant beaucoup d'heures par jour, je peux avoir la tranquillité de savoir qu'on a bien travaillé partout. Et je ferai la même chose ici » . a confié Grosso lors de son passage en conférence de presse ce lundi.

OL : Le successeur de Blanc a lâché une première confidence ! https://t.co/cMpX2q5yGp pic.twitter.com/vk9MDgl5eu — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

«C'est quelque chose d'important de revenir en France»

Le nouvel entraîneur de l’OL voit d’un bon œil un retour à Lyon et ne s’en est pas caché dans des propos rapportés par L’Équipe. « Je suis vraiment content de retrouver le football français. C'est quelque chose d'important de revenir en France, j'ai passé deux années magnifiques il y a 16 ans. J'ai toujours ressenti cette bienveillance. On peut être sifflé ou applaudi, la chose la plus importante, c'est le respect. Je n'en ai jamais manqué. ».