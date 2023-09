L’OL reprend une vieille habitude pour oublier Laurent Blanc !

Thomas Bourseau

Les entraîneurs se succèdent sur le banc de touche de l’OL ces derniers temps. Néanmoins, lors des dernières décennies, les hauts décideurs du club lyonnais ont souvent pris la décision de faire confiance à un ancien joueur de l’équipe première pour prendre les rênes de l’effectif. C’est le cas de Fabio Grosso dont le retour a été officialisé en fin de semaine dernière. Une véritable tradition dans le Rhône.

En l’espace d’un an, l’OL a eu trois entraîneurs différents sur son banc de touche. En effet, après la mise à pied de Peter Bosz le 9 octobre 2022, Laurent Blanc a été nommé coach du club rhodanien au pied levé pour une saison et demie. Mais une fois encore, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont pris la décision de dire stop. C’est pourquoi le champion du monde 98 a été à son tour limogé le 11 septembre dernier. Son successeur est un ancien de la maison OL contrairement à Blanc et Bosz, ses deux prédécesseurs.

Fabio Grosso, le dernier ex-joueur à devenir entraîneur de l’OL

Le Mondial en Allemagne a décidément changer la vie de Fabio Grosso. Alors à Palerme avant la compétition, l’ancien latéral gauche était alors transféré à l’Inter dans la foulée où il remportera le Scudetto. Une année après le sacre de l’Italie à la Coupe du monde 2006, Fabio Grosso signe à l’OL où il ne restera certes que deux saisons. Samedi, l’Olympique Lyonnais a officialisé le retour de Grosso, en tant que coach de l’équipe première. Et ce n’est pas une nouveauté.

OL : Le successeur de Blanc a lâché une première confidence ! https://t.co/cMpX2q5yGp pic.twitter.com/vk9MDgl5eu — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

L’enfant du pays Bruno Génésio

Avant Fabio Grosso, nombreux ont été les anciens de l’OL à prendre les rênes de l’équipe professionnelle masculine du club rhodanien. Ce fut également le cas de Bruno Génésio. Enfant du pays, Génésio est né à Lyon, a fait ses classes au sein du centre de formation, et y a même effectué 10 saisons chez les professionnels avant de finir avec un prêt à Nice et une dernière pige à Martigues jusqu’en 1996. Après s’être occupé de l’équipe réserve pendant quatre saisons, d’avoir officié en tant qu’adjoint pendant quatre autres années, Bruno Génésio a finalement hérité de l’équipe première où il a travaillé de fin 2015 à 2019. Génésio ne s’est pas retiré du monde du football puisque son passage deux saisons en Chine a débouché sur un retour en France et au Stade Rennais.

Hubert Fournier, de l’OL à la FFF

Que ce soit son passage en tant que joueur ou entraîneur, il a été à chaque fois expéditif à l’OL. En effet, de 1998 à 2000, Hubert Fournier est venu renforcer le secteur défensif de l’Olympique Lyonnais avant de finir sa carrière à Guingamp et Rouen en 2004. Dix ans plus tard, de mai 2014 à décembre 2015, Hubert Fournier a bénéficié des clés de l’effectif de l’OL. En raison d’un échec prématuré en Ligue des champions, couplé à des résultats mitigés, Fournier est remercié et cède sa place à son assistant Bruno Génésio en décembre 2015. Depuis 2017, Hubert Fournier est le directeur technique national de la Fédération française de football.

Rémi Garde, des racines à la carrière, copie conforme de Bruno Génésio ?

Certes, Rémi Garde n’est pas natif de Lyon, mais de la région lyonnaise à L’Arvresle. Formé à l’OL, Garde y a également fait ses premiers pas dans le monde professionnel pendant cinq saisons avant de relever les challenges Strasbourg et Arsenal à la fin des années 90. Pour sa première expérience d’entraîneur, Rémi Garde a hérité… de l’OL de 2011 à 2014 avant de laisser sa place à un autre ancien du club qu’était Hubert Fournier et de même pour Bruno Génésio.

Bernard Lacombe, la légende de l’OL

Voici un homme qui a dédié une bonne partie de sa vie à l’OL. Âgé de 71 ans, Bernard Lacombe a joué 9 ans à l’OL avant d’aller une pige chez l’ennemi de l’ASSE et de finir aux Girondins de Bordeaux. Mais par la suite, l’attaquant emblématique de l’OL s’est empressé de revenir aux sources en devenant le directeur sportif du club de 1988 à 1996 avant de prendre les rênes de l’équipe première le temps de quatre saisons, jusqu’en 2000. S’en sont suivies 19 années à officier en tant que conseiller sportif de l’OL. Lacombe est aujourd’hui une légende du club lyonnais.

Jean Tigana, l’OL comme point de départ

Icône du football français pour avoir notamment été sacré champion d’Europe en 1984 avec l’équipe de France, Jean Tigana a rapidement connu l’OL. Après ses trois premières années professionnelles à Toulon, c’est au sein du club lyonnais que Tigana a choisi de parfaire sa formation l’espace de trois saisons. Deux ans après son départ à la retraite, Tigana commence sa carrière d’entraîneur en 1993 à l’OL et ce, jusqu’en 1995.

Raymond Domenech, le précurseur