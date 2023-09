La nouvelle recrue de l'OL a négocié avec l'OM !

Alexis Brunet

Ce lundi l'OL a présenté à la presse son nouveau coach Fabio Grosso. L'italien vient pour remplacer Laurent Blanc, avec qui l'aventure s'est mal finie. Le champion du monde 2006 a même avoué qu'il aurait pu entraîner en Ligue 1, un peu plus tôt, puisqu'il a révélé avoir été approché par l'OM cet été, mais les dirigeants marseillais ont finalement choisi Marcelino.

Cela semblait inévitable. Depuis plusieurs semaines, la situation de Laurent Blanc à l'OL semblait se dégrader de plus en plus. Le champion du monde 1998 était tout proche de prendre la porte, et c'est finalement arrivé le 11 septembre dernier.

L'OL a choisi Fabio Grosso

Plusieurs noms étaient cités pour prendre la suite de Laurent Blanc. Tout d'abord c'est Bruno Lage qui semblait le favori, puisqu'il est le coach de Botafogo, l'un des clubs de la galaxie Textor. Le profil de Gennaro Gattuso est aussi revenu, mais c'est finalement un autre Italien qui a été choisi, Fabio Grosso.

Grosso aurait pu être le coach de l'OM