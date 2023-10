Un grand mensonge à l’OM sur le départ de l’entraîneur ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria n’a cessé de changer d’entraîneur depuis qu’il a hérité du poste de président de l’OM en février 2021. Et pour Daniel Riolo, le départ de Marcelino pourrait bien cacher certaines vérités encore camouflées en interne sur le patron de l’Olympique de Marseille. Explications.

La réunion du 18 septembre dernier entre les sept associations de supporters et le directoire de l’OM a été particulièrement agitée. Les supporters du club phocéen ont réclamé la démission du président Pablo Longoria et de son comité de direction. À ce jour, personne n’est officiellement parti bien que Javier Ribalta, directeur du football, y penserait fortement selon L’Équipe .

«Je ne sais pas si Marcelino s’est enfui»

Marcelino, qui avait pourtant été nommé entraîneur le 23 juin dernier seulement, a pris la décision de claquer la porte le 20 septembre dans la foulée de la réunion, n’appréciant pas les menaces proférées envers son ami de longue date Pablo Longoria. Pour Daniel Riolo, il y a des zones d’ombres sur les modalités du départ du désormais ex-entraîneur de l’OM comme il l’a avancé lundi soir à l’ After Foot. « Honnêtement, je ne sais pas si Marcelino s’est enfui. Il s’est senti perdu et ce contexte lui a peut-être permis de s’en aller alors que son ami Longoria était dans la mer**. On ne sait pas tout je pense de cette semaine honnêtement ».

«C’est quand même le président, c’est lui qui met le club dans cette situation là»