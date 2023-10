L’OM s’évite une mauvaise surprise sur le mercato

Alexis Brunet

L'OM a été particulièrement actif sur le mercato cet été. Pablo Longoria est notamment allé piocher du côté de l'Inter Milan pour renforcer l'attaque marseillaise. Le président du club phocéen a fait venir Joaquin Correa, sous la forme d'un prêt. L'opération est assortie d'une obligation d'achat, ou bien d'une option d'achat, cela dépend d'une condition.

L'OM va mal actuellement. Les Marseillais sont douzièmes de Ligue 1, et ils n'ont plus connu la victoire depuis le 26 août. En plus des résultats sportifs, le climat est pesant à Marseille, ce qui a poussé Marcelino a démissionné. L'Espagnol a par la suite été remplacé par Gennaro Gattuso.

L'OM a du mal offensivement

L'OM n'a donc plus gagné depuis le 26 août, soit cinq matches au total. Des résultats qui peuvent s'expliquer par une défense qui encaisse trop de buts, mais aussi une attaque en berne. Pierre-Emerick Aubameyang n'a par exemple toujours pas marqué en Ligue 1, tout comme Joaquin Correa.

Un joueur galère à l’OM, il annonce une mauvaise nouvelle https://t.co/iHF5I5WsGp pic.twitter.com/UYbIIN0Qie — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

L'OM a tout prévu pour Correa

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a lui marqué en Coupe d'Europe, Joaquin Correa n'a lui toujours pas ouvert son compteur tout court avec l'OM. L'aventure de l'Argentin à Marseille peut vite se finir en flop, et Pablo Longoria a prévu une stratégie afin de pallier à cette éventualité. Ainsi l'obligation d'achat contenue dans le prêt du joueur de l'Inter Milan ne sera activée qu'en cas de qualification en Ligue des Champions, et elle sera alors de 10M€. Si l'OM ne se qualifie pas pour la C1, l'obligation devient seulement une option d'achat, et le montant passe alors à 13M€. Les supporters marseillais voudront à coup sûr que Correa ne coûte que 10M€ à Marseille à la fin de la saison.