L'OM boycotte l'une de ses pépites, les terribles accusations

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on se remet d'une vive crise qui a notamment fait pour victime Marcelino. Les groupes de supporters n'ont pas hésité à hausser le ton face à Pablo Longoria et aux autres dirigeants olympiens. La situation des jeunes de l'OM a notamment été l'un des motifs de grief. Et voilà que de nouvelles révélations sont tombées.

Rien ne va actuellement à l'OM. Resté à son poste de président, Pablo Longoria a la lourde tâche de remettre le navire olympien à flot. Et la reconstruction doit être totale puisque les problèmes sont à tous les étages. C'est aussi le cas au sein des équipes de jeunes de l'OM, où la situation de certains joueurs est visiblement très compliquée...

La date enfin connue pour la vente de l'OM ? https://t.co/4Lqm1ifIbf pic.twitter.com/3FMl9ZQv1E — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

« Comme nous avons refusé de travailler avec leurs agents, depuis, il le boycotte »

Rapporté par Treize013, Noël Sciortino a balancé sur la situation de son fils, Paolo, au sein des équipes de jeunes de l'OM. Il a alors lâché de grosses accusations, balançant : « À toutes les personnes qui me demandent des nouvelles de mon fils, Paolo. Comme nous avons refusé de travailler avec leurs agents, depuis, il le boycotte. Plus de brassard de capitaine, pas convoqué pour la Youth League, et ne le font plus jouer à son poste, et ne le soignent pas chez des professionnels, quand il se blesse ».

« Faites attention à vos petits »