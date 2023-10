L’OM enflamme le mercato, ça vire au fiasco ?

Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, l'OM s'est montré très actif. Désireux de se renforcer, le club phocéen a bouclé un bon nombre d'arrivées. Mais pour le moment, le recrutement marseillais est loin d'être réussite. Plusieurs joueurs peinent à trouver leurs marques. Plus le temps passe, plus le mercato olympien vire au fiasco total.

Cet été, l’OM s’est montré particulièrement actif sur le mercato. Avec le départ d’Igor Tudor et l’arrivée de Marcelino, le club phocéen a presque entièrement remanié son effectif pour construire une équipe à l’image du technicien espagnol. De ce fait, Pablo Longoria faisait venir Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Joaquin Correa, Michael Murillo, Geoffrey Kondogbia, Ruben Blanco, Bamo Meïté, Renan Lodi et Iliman Ndiaye. Mais plus le temps passe, plus le recrutement marseillais vire au fiasco.

Les recrues de l'OM sont à la peine

En effet, Marcelino a déjà claqué la porte de l’OM. Alors que la crise venait à peine d’éclater, l’entraîneur espagnol a choisi de faire ses valises. Depuis, Pablo Longoria l’a remplacé par Gennaro Gattuso. Mais certaines recrues n’y arrivent pas non plus. Venu pour se relancer après un passage difficile à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1. Joaquin Correa peine également à s’imposer depuis son arrivée. Iliman Ndiaye éprouve lui aussi quelques difficultés dans le jeu de l’OM. Geoffrey Kondogbia, de son côté, est blessé depuis le 17 septembre dernier.

Des manquements dans l'effectif de Gattuso ?

Si le recrutement n’est pas une franche réussite pour le moment, l’OM peut également remarquer quelques manquements dans son effectif. Derrière Renan Lodi, le club phocéen ne dispose d’aucune réelle doublure au poste de latéral gauche. Résultat, c’est Michael Murillo - latéral droit de métier - qui a évolué dans le couloir en l’absence du Brésilien ce samedi contre l’AS Monaco (défaite 3-2). Enfin, Pau Lopez ne fait plus autant l’unanimité qu’avant auprès des supporters. L’Espagnol est beaucoup moins rassurant dans ses buts. Problème, l’OM ne tient aucun autre numéro un potentiel pour le remplacer. Ruben Blanco est venu pour jouer les doublures mais n’a pas vraiment l’étoffe pour assurer au poste de titulaire sur la Canebière. Dans le dur ces derniers temps, l’OM doit redresser la barre très rapidement. Mais pour l’instant, son mercato est loin d’être une réussite.