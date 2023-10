OM : Son message a déchaîné les réseaux sociaux, il s’explique

Thomas Bourseau

Brandão a mis le feu aux réseaux sociaux concernant l’actualité autour de l’OM au moment du départ de Marcelino. Il annonçait en effet, en tant qu’ancien buteur du club, être prêt à prendre les rênes de l’effectif. Ce lundi, le Brésilien a vidé son sac.

Le 19 septembre dernier, alors que l’OM annonçait le départ de Marcelino un jour plus tard, Brandão publiait deux messages sur son compte X . Le premier, couplé avec deux photos de lui, le disait « déjà prêt » à devenir coach. L’autre rappelait aux supporters de l’OM qu’il avait remporté sept titres lors de ses aventures en Ligue 1 à l’OM et à l’ASSE.

«Je me sens très préparé pour ce nouveau défi»

Pour Foot Mercato, Brandão a justifié ses messages sur X en tenant les propos suivants. « Oui, je me sens très préparé pour ce nouveau défi. J’ai des cours d’entraîneur de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), Licence PRO. Je suis qualifié pour travailler au Brésil et à l’étranger en tant que coach ».

«Je maîtrise la langue, j’aime la France, les supporters de l’équipe»