Vente OM : Le plan de l’Arabie Saoudite avec Zidane est révélé

L'OM n'est pas encore passé sous pavillon saoudien. Pourtant, à en croire certains médias, l'Arabe Saoudite aurait commencé à préparer sa venue en obtenant l'accord d'une légende du football français : Zinédine Zidane. Le champion du monde 1998 aurait donné son feu vert pour occuper un rôle de manager général en cas de vente. Thibaud Vézirian est revenu sur cette annonce.

Discret ces derniers mois, Frank McCourt a récemment fait parler de lui, non pas pour évoquer un possible départ de l'OM, mais pour apporter son soutien à Pablo Longoria, attaqué par certains supporters. Le propriétaire du club marseillais l'a assuré de son soutien et l'a encouragé à rester à son poste. Sinon, aucune annonce sur une potentielle vente de l'OM à des investisseurs saoudiens. Pourtant, à en croire les informations de France-Bleu Provence, les discussions s'accélèrent en coulisses.

🥶 Violent coup de froid pour la #VenteOMCorrespondant à Dubaï, @_bastienborie a pu s’entretenir avec plusieurs sources, dont une travaillant au sein du PIF, qui ont formellement démenti les dernières rumeurs sur l’Arabie saoudite et Zidane@le10sport⬇️https://t.co/IRbjvtZAXf — Bernard Colas (@BernardCls) October 1, 2023

Zidane à l'OM, bientôt une réalité ?

A en croire le média, l'Arabie Saoudite serait proche de racheter l'OM. Les investisseurs pourraient bien s'appuyer sur Zinédine Zidane, qui aurait donné son accord au PIF pour débarquer dans un rôle de manager général. Il pourrait disposer de près de 300M€ pour mener à bien son recrutement et faire passer un cap à la formation. Alors faut-il y croire ? Selon le journaliste Thibaud Vézirian, la réponse est oui.

Une annonce pour rassurer les supporters ?