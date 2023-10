Mercato : Griezmann à l’OM, la réponse déjà connue ?

Arnaud De Kanel

Ce n'est un secret pour personne. Antoine Griezmann accorde une place assez importante à l'OM dans son cœur et il ne s'en cache pas. Le champion du monde admire la ferveur qui entoure le club phocéen et il en parlerait assez fréquemment selon Geoffrey Kondogbia. Le mariage entre les deux parties serait beau, mais il parait impossible. Explications.

Ayant été refoulé chez les jeunes en France, Antoine Griezmann a fait ses gammes en Espagne mais il n'a pas pour autant délaissé le football de son pays natal. Et lorsqu'on lui demande quel club il supporte dans l'hexagone, il répond l'OM. « J’adore le stade, j’adore le maillot, je le trouve beau, et pour moi, c’est vraiment le plus grand club en France », confiait-il à L'Equipe en 2018. Depuis, on l'a vu employer des expressions marseillaises sur ses réseaux sociaux ou encore complimenter de nouveau le Vélodrome. Malgré tout, on voit mal comment il pourrait jouer à l'OM un jour.

«Griezmann sera peut-être le prochain»

Antoine Griezmann aime l'OM, c'est indéniable. Lors de sa présentation, Geoffrey Kondogbia avait d'ailleurs fait un appel du pied à son ancien coéquipier. « Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l’OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain », avait déclaré le nouveau milieu de terrain de l'OM en conférence de presse. Les supporters marseillais s'étaient donc mis à rêver de sa venue mais celle-ci parait impossible.

Griezmann refuse un salaire astronomique, ça se complique pour l'OM