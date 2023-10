Mercato : Griezmann recale le PSG... et un jackpot de 32M€ !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a réalisé un mercato très mouvementé avec onze recrues. Mais le club de la capitale a néanmoins manqué quelques gros coups, comme avec Antoine Griezmann. Ne désirant que l'Atlético de Madrid, le joueur de 32 ans aurait fermé la porte aux Rouge-et-Bleu avant même que les négociations ne commencent. L'international français aurait même refusé un contrat en or en Arabie Saoudite pour les Colchoneros.

Auteur d’un mercato intéressant cet été, le PSG a néanmoins manqué quelques coups. Plusieurs gros noms ont été annoncés dans le viseur du club de la capitale mais ne sont pas venus, comme Harry Kane, Bernardo Silva mais également Antoine Griezmann. En effet, L’Equipe a révélé que la direction parisienne lorgnait l’attaquant de 32 ans, qui disposait d’une clause libératoire de seulement 25M€.

Il annonce un «coup dur» avant le choc face au PSG https://t.co/3urrmcGosb pic.twitter.com/LVANoz23N7 — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Griezmann a dit non au PSG pour l’Atlético de Madrid

Mais finalement, le PSG n'est pas allé plus loin. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Rouge-et-Bleu n'ont jamais ouvert de discussions avec Antoine Griezmann pour la simple et bonne raison que le champion du monde 2018 ne voulait que l’Atlético de Madrid pour son avenir. Avant même que les négociations aient commencées, Antoine Griezmann aurait immédiatement écarté l'idée de rejoindre le PSG. « Il y a eu des appels et des touches, j'étais focalisé avec mon club, je suis à 15 buts du record du meilleur buteur de l'histoire du club. J'ai dit à ma sœur "je bouge pas, je reste ici". Je vais essayer de casser le record. Je suis bien à l'Atlético de Madrid, je profite de mon niveau et de l'ambiance avec les supporters, mes coéquipiers, mon coach. J'ai mis du temps à être réintégré pour les supporters, ce n'est pas le moment de partir », confirmait-il récemment en conférence de presse. Et Griezmann aurait également renoncé à un véritable jackpot saoudien pour rester chez les Colchoneros .

L’Arabie Saoudite s’est aussi faite snober