Griezmann : Le PSG a tenté un gros coup

Arnaud De Kanel

Retrouvé en deuxième partie de saison après une Coupe du monde exceptionnelle, Antoine Griezmann a fait parler de lui durant le mercato estival. Pas insensible aux offres alléchantes de l'Arabie saoudite, le joueur de l'Atletico Madrid a également fait l'objet d'un intérêt concret... du PSG !

Le mercato estival a de nouveau été agité, et particulièrement du côté de la capitale. Avec l'arrivée de Luis Enrique, le PSG se cherchait un milieu relayeur capable de répéter les efforts. Un profil qui correspond parfaitement à un Antoine Griezmann métamorphosé ces derniers mois. Au vu du faible montant de sa clause, le PSG a tenté le coup.

Deschamps prépare une surprise avec Kylian Mbappé https://t.co/mA7mZ5B1Xg pic.twitter.com/PtfGdE14Lj — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

Le PSG voulait Griezmann

C'est l'une des rumeurs les plus folles de l'été. Après avoir attiré une très grande colonie française, le PSG voulait également s'offrir Antoine Griezmann comme l'indique L'Equipe . Le club de la capitale était venu aux renseignements pour un joueur qui dispose d'une clause libératoire de 25M€. Un montant cadeau pour un joueur de son calibre et qui constituait une réelle opportunité pour les Rouge et Bleu . Mais finalement, les dirigeants se seraient rétractés en raison des demandes salariales du champion du monde 2018. Des demandes qui n'ont d'ailleurs pas effrayé certains clubs d'Arabie saoudite qui lui proposaient une rémunération annuelle proche de 50M€. D'ailleurs, il n'est pas impossible que le pays du golfe soit la prochaine destination d'Antoine Griezmann.

Griezmann pense à l'Arabie saoudite et à la MLS