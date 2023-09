PSG : Mbappé reçoit un nouvel appel du pied pour son transfert

La rédaction

A quelques mois de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé fait parler de lui en Angleterre, mais aussi en Brésil. Au cours d'un entretien à un média sud-américain, l'attaquant de Palmeiras, qui rejoindra le Real Madrid la saison prochaine, a lancé une invitation à la star française. La pépite ne s'en cache pas, il souhaite évoluer à ses côtés lors du prochain exercice.

Actuellement en sélection, Kylian Mbappé a mis de côté les incertitudes autour de son avenir au PSG. Mais son futur à Paris continue d'agiter les médias européens. Ce lundi, The Athletic a consacré un article à la star tricolore et à sa situation contractuelle. Pour l'heure, la situation est la suivante : Mbappé a refusé d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat et voit son bail expirer en juin prochain. A en croire certaines sources, les deux parties se seraient récemment rapprochées et auraient évoqué une possible prolongation dans les prochains mois. Mais dans ce dossier, les discussions sont parties pour durer, surtout que la concurrence commencerait à s'organiser en coulisses.

Une bataille Liverpool/Real Madrid se profile ?

Toujours selon les informations de The Athletic , ils sont plusieurs à suivre sa situation. Liverpool et l'Arabie Saoudite ne doivent pas être exclus de l'équation selon les informations du média anglais. Mais aujourd'hui, le Real Madrid apparaît comme grandissime favori dans ce dossier. Une offensive serait programmée, avec l'espoir de s'attacher ses services. En tout cas, Mbappé est attendu de pied ferme dans le vestiaire merengue.

Endrick lance une invitation à Mbappé