«Il n’est pas fini», Riolo dézingue une recrue du PSG

Arrivé cet été en provenance de l'OL, Bradley Barcola a fait ses grands débuts au PSG ces dernières semaines. Et ses premières apparitions n'ont pas convaincu Daniel Riolo. Selon le chroniqueur de RMC, l'ailier droit de 21 ans est encore trop tendre pour évoluer au sein d'une équipe comme le PSG.

Coup d'arrêt pour le PSG. Après une victoire éclatante face à l'OM dimanche dernier (4-0), le club parisien est retombé dans ses travers. Face à Clermont (0-0), les champions de France sont apparus sans réelle motivation. L'état d'esprit n'était pas le bon et certains joueurs ne se sont pas montrés au niveau. C'est le cas de Bradley Barcola, arrivé cet été. D'ailleurs, l'ancien de l'OL a tenu à s'excuser après sa performance médiocre.

Barcola se rate face à Clermont

« Je n'ai pas forcément fait une belle prestation. Je n'ai pas réussi à trouver mes marques sur ce match-là. Collectivement, on a réussi à se créer pas mal de situations mais on n'a pas réussi à vraiment déclencher ce petit truc pour marquer. C'est pour ça que ce soir, on a beaucoup de regrets. On avait bien préparé ce match. Faire une prestation comme ça, on est tous déçus (...) Est-ce qu'on prend du retard ? Je ne sais pas. Il va falloir qu'on essaie de se remettre devant et de gagner tous nos matches de L 1 » a lâché Bradley Barcola.

« On en fait des tonnes sur ce joueur »