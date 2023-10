Il signe avec l’OM dans un avion et raconte tout

Thibault Morlain

Débarqué à l’OM en 2004, Louis Acariès avait été missionné par Robert Louis-Dreyfus, propriétaire de l’époque, pour remettre du club phocéen dans l’ordre de marche. Une arrivée qui s’est d’ailleurs bouclée dans des conditions pour le moins inattendues. Acariès a ainsi révélé comment RLD lui avait proposé de venir à l’OM… dans un avion.

Alors que la crise a frappé l’OM de plein fouet ces derniers jours, ce n’est pas première fois que le club phocéen traverse une telle zone de turbulences dans son histoire. En 2004, la situation était également difficile à Marseille et pour remédier à cela, Robert Louis-Dreyfus avait décidé de faire appel à un homme : Louis Acariès. Pour le JDD , ce dernier a d’ailleurs dévoilé les coulisses de son arrivée à l’OM.

« Dans son avion, nous sommes trois, lui, mon épouse Muriel et moi »

« Fin 2004, Robert n’avait que des problèmes, il commençait à être très gravement malade. Dans son avion, nous sommes trois, lui, mon épouse Muriel et moi. Soudain il lâche : « Et si ton mari s’occupait de l’OM ? » Elle me regarde sans rien dire. Robert veut changer de président et il n’y arrive pas car, aussi absurde que ce soit, il a finalement peu de pouvoir au club, même pas le contrôle de la marque OM. Il veut installer un Marseillais, Pierre Dantin, à la place de l’autre (Christophe Bouchet) et de Pape Diouf, que je ne connais pas encore. Il me dit : « Je te laisse le club pour un euro symbolique, je paye tout, et retour à bonne fortune » », explique d’abord Louis Acariès.

« On s’est tapé dans la main et je suis arrivé à l’OM le lendemain »