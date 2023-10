FC Nantes : Après la polémique, il revient sur son mercato agité

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Jean-Charles Castelletto est encore et toujours un joueur du FC Nantes. Pour autant, il y a quelques semaines, ce n’était pas aussi évident. En effet, le défenseur central des Canaris au avait des envies d’ailleurs, au point même de refuser de jouer contre l’AS Monaco au début de saison. Alors que Castelletto s’est finalement raviser et à disputer cette rencontre, le joueur du FC Nantes est revenu sur son mercato animé.

Joueur du FC Nantes depuis 2020, Jean-Charles Castelletto aspirait à quelque chose de nouveau durant le dernier mercato estival. Le joueur de Pierre Aristouy se serait bien vu faire ses valises, lui qui avait quelques touches pour relever un nouveau défi. Castelletto était par ailleurs prêt à partir au bras de fer, envisageant même de ne pas jouer le match face à l’AS Monaco. Tout a fini par rentrer dans l’ordre, le Nantais a joué face à l’ASM, rencontre durant laquelle il a même marqué.

« Je voulais des réponses à certaines questions que je me posais »

Au terme du mercato estival, Jean-Charles Castelletto est resté au FC Nantes. Revenant sur ce feuilleton qui a tant fait parler sur les bords de la Loire, le joueur des Canaris a expliqué à Ouest France : « Je voulais des réponses à certaines questions que je me posais. Je n’avais pas de réponses par rapport à la saison qui allait venir sur le recrutement, sur une possibilité de transfert me concernant etc. La réunion avec Franck Kita et le coach s’est très bien passée. Je l’ai beaucoup appréciée, c’est tout. Pourquoi je me suis excusé après mon but ? Car le FCN passe avant moi. Je n’avais pas le droit de mettre le club, l’équipe en difficultés. C’est pour ça que j’ai fait ce geste ».

« Je suis très bien ici, ma famille est très bien ici »