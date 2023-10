L’OM recrute un joueur «faiblard», Riolo annonce un flop

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Piste de longue date de Pablo Longoria, Joaquin Correa a, enfin, débarqué à Marseille. Arrivé sous la forme d'un prêt, le joueur argentin était très attendu par les supporters phocéens. Mais ses débuts ont été très timides. Le vestiaire de l'OM réclame du temps avec Correa, mais Daniel Riolo a un avis bien tranché sur la question.

Titularisé sur le front de l'attaque ce samedi face à l'AS Monaco (défaite 3-2), Joaquin Correa peine à se montrer convaincant sous le maillot de l'OM. Dans une passe difficile, le joueur argentin peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment de Leonardo Balerdi.

«Il m’a massacré», il balance sur l’entraîneur de l’OM https://t.co/jhIjyG3WKB pic.twitter.com/DPw2CgwuZd — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Correa en difficulté, le vestiaire monte au créneau

« Il a besoin d’un temps d’adaptation, avec un changement de pays et de championnat. C’est totalement différent, plus physique. Il a besoin de temps de jeu. C’est un joueur qui a des qualités et il va les montrer, j’en suis persuadé » a lâché le joueur de l'OM.

« Ce n’est pas suffisant pour l’OM »