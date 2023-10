Mercato : Une star envoyée au PSG, elle sort du silence !

La rédaction

Ayant pourtant recruté deux attaquants cet été avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG voit toujours son nom être associé à celui de Victor Osimhen par la presse italienne. Le buteur nigérian est d'ailleurs au coeur d'une polémique à Naples depuis quelques jours. Et l'attaquant de 24 ans n'a pas manqué de sortir du silence concernant cette affaire qui agite son quotidien.

Si Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont arrivés au PSG, le club de la capitale scruterait toujours le marché des transferts à la recherche d’autres renforts offensifs. Dans cette optique, la Gazzetta dello Sport a fait savoir il y a quelques jours que la direction parisienne continuait de suivre Victor Osimhen de très près. Le Nigérian est d’ailleurs au coeur d’une polémique à Naples depuis un certain temps. Sur son compte TikTok , le club napolitain a publié une vidéo moqueuse à l’encontre du buteur de 24 ans, que ce dernier a peu appréciée. Par l’intermédiaire de son agent, Victor Osimhen est allé jusqu’à menacer de porter plainte. L’ancien du LOSC est d’ailleurs récemment sorti du silence concernant cette polémique.

«Je porte toujours le maillot avec fierté»

« Le choix de Naples a été une excellente décision pour moi en 2020. Les Napolitains m'ont toujours témoigné de l'amour et de la gentillesse, personne ne se mettra jamais entre moi et les habitants de cette ville. La passion napolitaine alimente mon feu pour toujours jouer avec passion et âme, l'amour pour l'équipe est inébranlable et je porte toujours le maillot avec fierté » a confié Victor Osimhen à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«Je remercie les Nigérians qui sont venus me défendre»