Le PSG battu par un ancien de la maison sur le mercato ?

Le PSG pourrait être la prochaine destination de Victor Osimhen selon la presse italienne au vu de la situation délicate dans laquelle le Nigérian se trouve à Naples. Néanmoins, l’ex-entraîneur du PSG et l’actuel coach de Chelsea qu’est Mauricio Pochettino devrait tout faire capoter.

Et si le PSG lâchait les chevaux sur Victor Osimhen cet hiver ? En raison des moqueries dont il a été la cible sur les réseaux sociaux du Napoli, le Nigérian ne fermerait la porte à un départ cet hiver du club napolitain selon la Gazzetta dello Sport. Et le PSG serait une option d’après le quotidien transalpin.

Pochettino prêt à doubler le PSG pour Osimhen ?

Néanmoins, à en croire The Guardian, Chelsea serait susceptible de jouer un sale tour au PSG dans la course à la signature de Victor Osimhen. Et notamment en raison de l’implication de son entraîneur Mauricio Pochettino, ancien coach du PSG, qui devrait avoir un rôle plus central dans le business des transferts de Chelsea. Le profil d’Osimhen plairait particulièrement à Pochettino.

