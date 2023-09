Griezmann impliqué dans un nouveau projet surprenant

Benjamin Labrousse

Légende de l’équipe de France et de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann possède de nombreuses passions en dehors du football. Fin amateur de Football Américain et plus particulièrement de NFL, le meneur de jeu des Bleus va prochainement se retrouver impliqué dans une chaîne YouTube couvrant l’actualité de la ligue nord-américaine de Foot US. Explications.

Antoine Griezmann pourrait bel et bien devenir rapidement l’un des ambassadeurs de la NFL en France. Au sortir de la victoire de l’équipe de France face à l’Irlande le 7 septembre dernier, le joueur de l’Atlético Madrid avait rendu visite à Lionel Buton, commentateur de la NFL pour BeIn Sports au sein des studios de la chaîne.

Griezmann impliqué dans une chaîne YouTube sur la NFL

Fan des Chiefs de Kansas City (franchise vainqueur du dernier SuperBowl), Antoine Griezmann va se lancer dans un projet inédit concernant la NFL. En effet, la star française s’est associée au commentateur espagnol de la Grande Ligue Rubén Ibeas afin de lancer la chaîne YouTube « Grizzi Huddle ».

«Très heureux de démarrer un nouveau projet»