OM : Domenech se moque du nouvel entraineur

Arnaud De Kanel

L'OM et l'OL traversent une grosse période de crise. Les deux clubs ne sont pas en forme olympique et ont récemment changé d'entraineur. Les deux champions du monde 2006 Gennaro Gatusso et Fabio Grosso ont débarqué en Ligue 1 et ils ont tout les deux perdu ce week-end. Raymond Domenech s'est moqué d'eux sur les réseaux sociaux.

Gennaro Gattuso a fait ses grands débuts sur le banc de l'OM samedi soir. Il n'a pas commencé de la meilleure des manières puisque son équipe s'est inclinée 3 buts à 2 sur le Rocher. Dans le même temps, un autre héros de l'épopée italienne en Coupe du monde 2006 a chuté. Il s'agit de Fabio Grosso, fraichement nommé entraineur de l'OL. Sélectionneur malheureux des Bleus lors de la finale de ce Mondial, Raymond Domenech a une dent contre les Italiens et il s'est empressé de réagir après les défaites de l'OM et de l'OL.

«Il ne peut tellement pas blairer les Italiens»

Raymond Domenech n'a toujours pas digéré la défaite de 2006 comme le faisait justement remarquer Daniel Riolo la semaine passée dans l'After Foot . « Il ne peut tellement pas blairer les Italiens que en voir un, qui en plus lui a fait du mal, dans un club français, je pense qu’il a eu la nausée, il a dû vomir toute la journée », avait lâché le journaliste sur les ondes de RMC . Et cela s'est encore vérifié sur les réseaux sociaux dimanche.

Le message ironique de Domenech pour Gattuso