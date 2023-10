Le discours étonnant de Gattuso dévoilé après la défaite de l'OM

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso démarre son mandat à l'OM par une défaite. Samedi, les Olympiens ont chuté contre l'AS Monaco qui en profité pour reprendre la tête du championnat en attendant la rencontre entre le Stade Brestois et l'OGC Nice. Gattuso appelle à l'unité comme il l'a expliqué aux joueurs dans le vestiaire.

Ça démarre mal pour Gennaro Gattuso. Le nouvel entraineur de l'OM a perdu pour son premier match. Malgré un bien meilleur visage, les Olympiens ont été trop naïfs défensivement. Cela fait donc un cinquième match consécutif sans victoire pour l'OM et Gattuso en a conscience.

«Il a dit qu’il fallait pas lâcher»

Dans le vestiaire, le nouvel entraineur de l'OM a donc demandé à son groupe de rester souder. « Ouais, il a dit qu’il fallait pas lâcher. Lui il vient d’arriver, il veut garder le positif. On va tous aller dans son sens, on voit qu’il veut mettre quelque chose en place d’assez intense », a révélé Samuel Gigot dans des propos relayés par Foot Mercato . Le défenseur de l'OM poursuit.

«Il a dit qu’il faut rester souder et aujourd’hui on n’a pas été en équipe»