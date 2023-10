«Une libération», un joueur de l’OM se lâche après son calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Iliman Ndiaye trouvait le temps long. Après sept matches en championnat, le buteur, arrivé cet été à Marseille, a enfin trouvé le chemin des filets face à l'AS Monaco. En zone mixte, l'international sénégalais n'a pas caché son soulagement, même s'il déplore la défaite de son équipe en Principauté ce samedi.

L'OM a débuté sa rencontre face à l'AS Monaco sur les chapeaux de roue. Après seulement 31ème seconde, Iliman Ndiaye parvenait à ouvrir la marque. Son premier but sous les couleurs de l'OM. Mais arrivé cet été, l'international sénégalais, auteur par la suite d'une passe décisive, n'a pas permis à son équipe de l'emporter (défaite 3-2).

« Ça fait du bien de marquer mon premier but »

Sorti sur blessure en début de seconde période, Ndiaye s'est voulu rassurant. Il préfère surtout retenir son premier but avec l'OM. « La libération pour moi ? Oui je pense. Ça fait du bien de marquer mon premier but et enchaîner après une passe décisive. J’espère enchaîner les prochaines rencontre s » a confié le buteur en zone mixte.

« J’aurais préféré ne pas marquer et gagner le match »