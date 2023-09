OM : Il annonce une pluie de bonnes nouvelles !

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce samedi pour le compte de la septième journée de Ligue 1, l’OM va devoir se passer de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Mais les Monégasques doivent eux aussi composer avec de nombreux blessés. Incertain pour cette rencontre, Takumi Minamino est finalement dans le groupe.

Ce samedi, Gennaro Gattuso va vivre sa première rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM face à l’AS Monaco. Un match pour lequel il ne pourra pas compter sur Geoffrey Kondogbia, déjà absent le week-end dernier contre le PSG, ainsi que Renan Lodi, pas dans le groupe en raison d’une gêne musculaire.

OM : Surprise, un nouveau joueur arrive avec Gattuso https://t.co/mM6QGtH34s pic.twitter.com/uSigVzxjoS — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

De nombreux absents du côté de Monaco

Mais du côté de l’AS Monaco aussi, les absents sont nombreux : « (Mohammed) Salisu, Breel (Embolo) et Caio (Henrique) sont évidemment blessés. Hier (mercredi) à l’entraînement, Takumi (Minamino) a eu une petite douleur à l’adducteur. On a décidé par sécurité qu’il ne s’entraînerait pas aujourd’hui (jeudi). Golovine est suspendu pour ce week-end. On verra samedi pour Takumi », a déclaré Adi Hütter en conférence de presse jeudi.

Minamino finalement dans le groupe

S’il y a plusieurs absents dans son groupe, l’AS Monaco va finalement pouvoir compter sur Takumi Minamino. En effet, le club a dévoilé le groupe convoqué par Adi Hütter face à l’OM ce samedi, dans lequel figure l’international japonais.