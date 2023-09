Gattuso est déjà validé à l’OM

Hugo Chirossel

Trois jours après son arrivée en lieu et place de Marcelino, Gennaro Gattuso s'apprête à diriger sa première rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM, ce samedi lors du déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. En quelques jours, son style et ses méthodes se font déjà sentir et les joueurs semblent être réceptifs.

Gennaro Gattuso n’a pas vraiment le temps de prendre ses marques à l’OM. Arrivé mercredi dernier, le technicien italien a eu seulement trois jours pour préparer le déplacement des Olympiens ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco. Un match qui intervient une semaine après la gifle reçue au Parc des Princes contre le PSG (4-0).

Un style remarqué

Comme indiqué par L'Équipe , le style Gennaro Gattuso se fait déjà sentir sur les terrains d’entraînement de La Commanderie. S’il diffère de celui de Marcelino, il a en revanche des points communs avec celui d’Igor Tudor, qui avait précédé l’Espagnol sur le banc de l’OM.

Des joueurs réceptifs