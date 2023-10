Il veut déjà virer Gattuso, l'incroyable appel du pied reçu par l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une semaine après la démission de Marcelino, l'OM décidait de confiait son banc à Gennaro Gattuso. Mais entre temps, un ancien du club s'était proposé. A savoir Brandão. Un appel du pied qui faisait sourire compte tenu de l'expérience de l'ex-attaquant brésilien au poste d'entraîneur. Mais visiblement, il était très sérieux, et il le fait savoir.

Brandão ne rigolait pas du tout. Sa publication sur X le 19 septembre dernier, au moment où la démission de Marcelino prenait de l'ampleur, prêtait à sourire. « Je connais très bien la Ligue 1 et j’ai déjà remporté sept titres », écrivait-il. Mais visiblement, il était très sérieux et souhaite bel et bien débarquer sur le banc de l'OM, malgré la récente nomination de Gennaro Gattuso.

Brandão veut aller sur le banc de l'OM !

« Moi, Brandão, champion avec l’Olympique de Marseille, j’ai été responsable de buts décisifs pour remporter plusieurs titres pour mon équipe. Faites-moi encore confiance. Je redonnerai de la joie et de la confiance à l’équipe. Ce sera un travail difficile, mais je sais que j’en ai le potentiel », affirme l'ancien attaquant de l'OM dans une interview accordée à Foot Mercato , avant d'en rajouter une couche.

«Je suis la personne qui manque à votre équipe !»