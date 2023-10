Plombé par un joueur, l’OM prend une décision forte

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM connaît un début de saison très compliqué, un joueur est particulièrement pointé du doigt, à savoir Pau Lopez. Le portier espagnol, bien que très apprécié en interne, ne cesse de décevoir et se retrouve jugé responsable sur plusieurs buts encaissés, bien qu'il ne soit pas aidé par sa défense. Quoi qu'il en soit, la place de Pau Lopez n'est pas menacée.

Après un début de saison poussif, l'OM a piqué sa crise. Une situation qui a poussé Marcelino à démissionner. Jacques Abardonado a assuré un intérim de deux matches dont le bilan ne restera pas dans la annales avec un nul sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (3-3) et une humiliation contre le PSG (0-4). Gennaro Gattuso est arrivé, mais son premier match n'a pas apporté plus de garanties.

Pau Lopez déçoit depuis le début de saison

L'OM s'est effectivement incliné sur la pelouse de l'AS Monaco (2-3) faisant une nouvelle fois preuve d'une fragilité défensive inquiétante. Une situation illustrée par Pau Lopez, qui se montre très fébrile depuis le début de la saison.

L'OM continue de lui faire confiance