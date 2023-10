Mercato : Il jubile après son départ du FC Nantes

Arnaud De Kanel

Maintenu de justesse après avoir longtemps flirté avec la relégation la saison passée, le FC Nantes n'a pas pu retenir ses meilleurs joueurs. Les Canaris ont notamment cédé Ludovic Blas contre 15M€ au Stade Rennais lors du mercato estival. Le meneur de jeu affrontait ses anciens partenaires dimanche soir lors du derby (3-1) et il en a profité pour revenir sur son adaptation express à Rennes.

Le FC Nantes n'avait plus aucun argument pour retenir Ludovic Blas cet été. Une Coupe de France remportée avec les Canaris plus tard, le meneur de jeu a signé au Stade Rennais pour 15M€. Après avoir battu son ancien club (3-1) lors du derby, le natif de Colombes est revenu sur son arrivée dans l'effectif de Bruno Génésio. Et selon ses dires, il s'y sent déjà très bien.

« Après une victoire, ça va toujours bien ! La semaine était particulière mais je suis professionnel, j’ai fait la part des choses. On remporte ce derby et tant mieux. A Rennes, je me suis vite intégré. En même temps, on parle avec le ballon. Ils m’ont mis à l’aise même si ce n’est pas facile de faire Nantes – Rennes. Les joueurs m’ont beaucoup aidé, j’ai travaillé, le coach m’a beaucoup parlé. On ne me demande pas les mêmes choses qu’à Nantes. Après, je pense que mon but en Europa League m’a fait beaucoup de bien », a reconnu Ludovic Blas sur Prime Vidéo . L'ancien joueur du FC Nantes veut capitaliser sur ce succès.

