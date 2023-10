Vente OM : McCourt va rendre fou l’Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, les rumeurs entourant la vente de l'OM se multiplient. Encore récemment, des informations ont circulé concernant le rachat du club par l'Arabie Saoudite. Un projet colossal impliquant Zinedine Zidane a même été annoncé, mais Frank McCourt ne semble pourtant pas très chaud à l'idée de vendre le club phocéen, pour le moment.

C'est probablement le feuilleton qui revient le plus régulièrement ces dernières années en Ligue 1. La vente de l'OM suscite en effet de nombreux fantasmes, renforcés il y a quelques jours par les informations de France Bleu Provence , qui assurant que l'Arabie Saoudite prévoyait un projet à Marseille porté par Zinedine Zidane, avec à la clé 300M€ à investir sur le mercato. Mais Bastien Borie, correspondant à Dubaï, est beaucoup moins affirmatif.

«Les Saoudiens suivent l’évolution de nombreux clubs de football en Europe»

« Les Saoudiens suivent l’évolution de nombreux clubs de football en Europe et ailleurs qui font partie des cibles potentielles pour d’éventuels investissements à l’avenir », explique-t-il dans un premier temps au micro d' i24NEWS , avant d'évoquer le cas plus précisément sur le cas de l'OM où Frank McCourt fait de la résistance.

«McCourt n’est pas près de lâcher son affaire dans l’immédiat»