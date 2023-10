Mercato : Un joueur de Deschamps prévient le PSG pour son transfert

Benjamin Labrousse

Convoité par le PSG ces derniers mois, Youssouf Fofana est resté à l’AS Monaco. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain international français (11 sélections) a été également convoité en Angleterre mais a avoué faire le choix de la stabilité. Interrogé sur son avenir, le joueur âgé de 24 ans n’a pas hésité à afficher ses ambitions concernant la suite de sa carrière.

Ces derniers mois, le PSG a lorgné plusieurs internationaux français afin de renforcer l’identité nationale de son effectif. Si au cours du dernier mercato estival, plusieurs membres de l’équipe de Didier Deschamps ont rallié les rangs parisiens (Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani…), d’autres sont finalement restés dans leurs clubs respectifs, comme Jean-Clair Todibo, Képhren Thuram, ou encore Youssouf Fofana.

« Naturellement je reste l’AS Monaco »

Le milieu de terrain de l’AS Monaco plaisait au PSG mais également à plusieurs clubs anglais. Finalement resté sur le Rocher, Youssouf Fofana s’est confié au Canal Football Club à propos de ses objectifs : « L’Euro ? Exactement. C’est aussi rentré en compte. Je veux aller dans un endroit où je peux aller en équipe de France. Et si on prend Nottingham, Fulham et l’AS Monaco. Naturellement je reste l’AS Monaco » .

« Je veux juste continuer à avoir une carrière linéaire »