Vente OM : Zidane aurait dit oui !

Arnaud De Kanel

Et si Frank McCourt vendait l'OM ? En fin de semaine dernière, la rumeur est repartie de plus belle alors que le club phocéen traverse une période plus que délicate. Comme souvent lorsqu'il s'agit d'évoquer un éventuel repreneur, c'est l'Arabie Saoudite qui revient en premier. Et en cas de rachat de l'OM, les Saoudiens souhaiteraient emmener Zinédine Zidane dans leurs bagages. L'ancien coach du Real Madrid aurait même accepté de rejoindre son club de cœur.

L'OM ne cesse de faire l'actualité. Ces deux dernières semaines, le club phocéen a fait couler beaucoup d'encre entre la démission de Marcelino, l'arrivée de Gennaro Gattuso mais aussi le faux départ de Pablo Longoria. A cette actualité surchargée est récemment venue s'ajouter le retour d'un potentiel rachat du club par l'Arabie Saoudite. Le projet des Saoudiens serait déjà dessiné et Zinédine Zidane devrait en être au cœur.

Zidane à l'OM avec l'Arabie Saoudite ?

La bombe a été lâchée vendredi dernier. Selon les informations de France Bleu Provence , Zinédine Zidane aurait accepté de rejoindre l'OM. Malgré tout, sa venue est conditionnée à plusieurs éléments. La première, à ce que Frank McCourt accepte de céder son bien car Zizou ne viendra qu'avec l'Arabie Saoudite. En effet, le champion du monde 98 aurait été conquis par la proposition saoudienne. En cas de rachat du club, Zidane deviendrait manager général de l'OM et il disposerait d'un budget de 300M€ pour son premier mercato. La rumeur fait grand bruit dans la cité phocéenne qui se met de nouveau à rêver dans une période bien triste pour elle, entre les mauvais résultats de l'OM et les divers règlements de compte qui l'endeuille. Jérome Rothen est emballé par le projet.

«Bien sûr que j'ai envie qu'ils mettent Zidane sur le banc»