Mercato : Zidane prépare son retour, une bonne nouvelle arrive

Pierrick Levallet

En fin de contrat à l’issue de la saison, Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid. Le technicien italien prendra les rênes de la sélection brésilienne. Le club madrilène doit donc se trouver un nouvel entraîneur pour le prochain exercice. Plusieurs noms ont filtré jusqu’à présent, dont celui de Xabi Alonso. Le coach espagnol serait même le favori pour le poste sur le banc du Real Madrid. Cependant, le Bayer Leverkusen n’aurait pas vraiment l’intention de laisser filer son entraîneur qui a prolongé jusqu'en 2026.

Le Bayer Leverkusen ferme la porte pour Xabi Alonso

« Il y a un accord selon lequel il a prolongé son contrat il y a quelques semaines. Il ne l'a pas fait pour le plaisir, mais parce qu'il sait qu'il a un grand projet ici. Il a une très bonne équipe, un très bon entraîneur et le soutien total de notre club. C'est ce qui le motive et nous motive. Et je pense que cela se voit aussi chez les joueurs. C'est pourquoi il a prolongé son contrat. Qu'il y ait des rumeurs, c'est très bien, cela arrive. Mais si toutes les rumeurs étaient vraies, la moitié du onze de départ ne serait pas sur le terrain aujourd'hui » a ainsi indiqué Simon Rolfes dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

