Mercato : Le PSG passe à côté d’un gros coup, il n’a aucun regret

Benjamin Labrousse

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en février dernier, la priorité du PSG sur ce mercato estival était Bernardo Silva (Manchester City). Mais le club parisien a également lorgné Jude Bellingham, qui a finalement opté pour le Real Madrid. Auteur d’un début de saison sensationnel au sein de la capitale espagnole, l’international anglais a affirmé se sentir épanoui chez les Merengue.

Il est l’un des plus gros talents du football mondial. À seulement 20 ans, Jude Bellingham impressionne. International anglais aux 26 sélections, le joueur formé à Birmingham a d’ores et déjà disputé plus de 200 matchs en professionnel. Avant son départ au Real Madrid cet été (contre 103M€), celui qui évoluait alors au Borussia Dortmund était dans le viseur de plusieurs grands clubs européens comme le PSG.

« Tout le monde le veut »

En pleine Coupe du monde, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi avait même confirmé un intérêt du PSG à l’égard de Jude Bellingham : « C'est un joueur fantastique, quel joueur ! L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête (…) Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher » , déclarait ainsi Nasser Al-Khelaïfi en décembre 2022.

« Je me sens bien dans cette équipe »