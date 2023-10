Marcelino quitte l’OM, une autre raison est dévoilée

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été à l'OM, Marcelino ne sera resté que trois petits mois à Marseille. A la suite d'une réunion virulente le 18 septembre dernier entre les principaux représentants des supporters marseillais et la direction, l'entraîneur espagnol avait décidé de démissionner le mercredi 20. Mais cela ne serait pas l'unique raison.

Désormais dirigé par Gennaro Gattuso, l'OM revient de loin. Il y a encore une semaine de cela, le club marseillais voyait son entraîneur Marcelino annoncer sa démission après une réunion houleuse entre la direction et les supporters.

Marcelino a justifié son départ de l'OM

Afin de justifier son départ de l’OM, Marcelino avait alors déclaré sur les réseaux sociaux : « Le retrait du président et de son comité directeur dû aux graves menaces, injures et calomnies qu’ils ont reçues, ajouté au climat de haute tension qui est arrivé dans ce laps de temps de deux mois, tout cela en dépit du professionnalisme et de l’implication du staff technique, font que notre maintien à l’OM devient impossible » .

Marcelino s'était plaint avant la réunion du 18 septembre