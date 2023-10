Un champion du monde arrive en Ligue 1, il déballe tout

Thomas Bourseau

Fabio Grosso a débarqué à l’OL pour tenter de relancer le navire lyonnais qui est totalement à la dérive depuis le début de saison. Le champion du monde italien sait qu’il a fort à faire, mais prévoit bien d’apporter un véritable plus sur le banc de touche de l’OL.

L’OL est en crise sportive et institutionnelle depuis le début de la saison. N’ayant toujours pas remporté le moindre match depuis le coup d’envoi du championnat, l’OL a remplacé un champion du monde par un autre. En effet, Laurent Blanc a cédé sa place d’entraîneur à Fabio Grosso.

«On ne peut pas décider du résultat du match, mais on peut décider de comment on se prépare»

Dès son arrivée, Fabio Grosso expliquait ne pas « trop aimer le repos » au sujet de la charge de travail de l’équipe qu’il entraîne. Invité à s’exprimer au micro de Prime Video Sport, le champion du monde 2006 s’est confié sur sa philosophie. « Je le dis souvent aux joueurs, je déteste ne pas gagner. Mais dans le foot, on ne peut pas décider du résultat du match, mais on peut décider de comment on se prépare ».

«Il y a des difficultés à l’intérieur du club, autrement je ne serais pas là»