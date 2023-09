Transferts : L’OM dit non à un champion du monde !

Thomas Bourseau

Fabio Grosso est le nouvel entraîneur de l’OL. Cependant, le champion du monde 2006 aurait pu rejoindre l’autre olympique. Lors de sa conférence de presse de présentation, Grosso a confié avoir négocié avec l’OM pour la succession d’Igor Tudor cet été, avant que le club phocéen prenne une autre direction.

En juin dernier, Igor Tudor a quitté l’OM, laissant Pablo Longoria dans l’obligation de lui dénicher un successeur sur le marché des entraîneurs. Plusieurs noms ont été annoncés du côté de l’Olympique de Marseille comme Marcelo Gallardo ou encore Paulo Fonseca.

«À Marseille, on a discuté et après les dirigeants ont fait d'autres choix»

Finalement, c’est Marcelino qui a hérité du poste d’Igor Tudor. Le technicien espagnol est une vieille connaissance du président Pablo Longoria puisqu’ils ont collaborés ensemble à Huelva et à Valence. Cependant, une autre piste avait été activée : Fabio Grosso. « J'ai choisi d'attendre. À Marseille, on a discuté et après les dirigeants ont fait d'autres choix. Je leur ai dit « good luck » (bonne chance). Après, j'ai attendu quelque chose qui me plaisait vraiment. J'aime prendre des risques ».

Une bombe a retardement, Riolo prévient l’OM https://t.co/xDOv5dfX9S pic.twitter.com/SWS5laba1i — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Grosso l’annonce, l’OL était son premier choix