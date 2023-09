En direct, il déclare sa flamme à une recrue du PSG

Thomas Bourseau

Luis Enrique est le huitième entraîneur du PSG version QSI. Le capitaine Marquinhos a vu passer quelques coachs depuis son arrivée en 2013. Pour le Brésilien, l’intensité mise par Enrique au quotidien force l’admiration et la sienne, comme il ne l’a clairement pas caché. Explications.

Après la pige et demie de Mauricio Pochettino et la saison de Christophe Galtier, le PSG a pris la décision de miser sur un coach qui a déjà brillé ailleurs et sur la scène européenne, qui plus est, avec une Ligue des champions à son actif. Luis Enrique est l’heureux élu du PSG et en sera l’entraîneur jusqu’en juin 2025 si les deux parties sont heureuses jusque là.

«Il est très impliqué dans ce qu'il nous transmet dans les idées»

Capitaine du PSG, Marquinhos a validé le choix de la direction du PSG. Le Brésilien décrit Luis Enrique comme étant d’une intensité déconcertante. « C'est un coach qui aborde le quotidien très intense, préparé. Il a des objectifs très clairs, il n'est pas là pour traiter une compétition différente de l'autre. On sait que le challenge, c'est la Champions League mais pour être prêt face aux grandes équipes, il faut faire un gros travail à l'entraînement, en championnat. Il est intense, exigeant avec nous peu importe l'adversaire. Il est très impliqué dans ce qu'il nous transmet dans les idées ».

«J'adore travailler avec un coach comme ça qui a beaucoup d'envie et de choses à apporter au vestiaire»