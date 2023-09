Surprise, il s’est sauvé au PSG !

Alexis Brunet

Cet été, Luis Campos était sous pression au PSG. Le Portugais devait se racheter, par rapport à son dernier mercato estival raté. Le conseiller football parisien a bien retenu la leçon, car la fenêtre des transferts estivale 2023 du club de la capitale est bien mieux réussie que la précédente. Le poste de Luis Campos ne serait ainsi plus menacé à court terme.

Le PSG a décidé d'opérer de nombreux changements cet été, dans la construction de son effectif. Les stars sud-américaines ont laissé leurs places à des jeunes Français pour la plupart, fiers de porter le maillot parisien, et dans lesquels les supporters pourraient mieux se reconnaître.

Campos grand artisan du mercato du PSG

En plus de Nasser Al-Khelaïfi qui s'est beaucoup investi dans le mercato du PSG, c'est surtout Luis Campos qui a joué un rôle important. Le Portugais a ramené plus de dix joueurs à Paris, se rattrapant ainsi de son mercato estival 2022, particulièrement raté.

PSG : Galtier se lâche sur sur Mbappé, Neymar et Messi https://t.co/NdqNRAKmVc pic.twitter.com/h8ImYw8Jri — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Luis Campos n'est plus menacé