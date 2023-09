Galtier se lâche sur le crack du PSG

Arnaud De Kanel

Revoilà Christophe Galtier. Muet depuis son éviction du PSG, l'ancien coach du club de la capitale a livré sa première interview vendredi dans laquelle il a évoqué les accusations de racisme auxquelles il fait face, son départ de Paris mais aussi l'éclosion de Warren Zaïre-Emery. Et il faut dire que Galtier apprécie particulièrement le jeune milieu de terrain.

Christophe Galtier est sorti du silence dimanche soir. Après une saison éreintante, le Marseillais de naissance a été licencié par le PSG qui l'a remplacé par Luis Enrique. L'ex-entraineur parisien s'est éloigné des médias pour prendre du temps pour lui mais il a tout de même accepté de livrer sa première interview au Canal Football Club . Il a notamment évoqué le cas Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery adoubé par Henry...

Le crack du PSG est couvert d'éloges depuis le début de la saison, notamment par Thierry Henry qui en a fait son capitaine avec les Espoirs. « Il a su répondre présent et puis j’avais dit aussi, ce n’est pas une boutade, ce qui me surprend le plus c’est qu’il soit titulaire au PSG. Pas qu’il soit capitaine en Espoirs. Il n’y a pas de problèmes, il a accepté assez facilement et puis c’est bien de savoir s’il peut être un capitaine. Pourquoi pas, et il a montré qu’il pouvait être capitaine. Il parlait plus. Pour l’instant c’est lui le capitaine, il n’y a pas de problème », reconnaissait le sélectionneur des Bleuets vendredi dans l'émission Rothen S'enflamme sur RMC . Son ancien entraineur a également eu des mots élogieux à son égard.

... et Galtier