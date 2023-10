Son calvaire prend fin à l’OM après son transfert

Thibault Morlain

Recruté par l’OM cet été, Iliman Ndiaye est arrivé à Marseille de Sheffield United avait une pression supplémentaire. Ayant le club phocéen dans le coeur, le Sénégalais a immédiatement été adulé par les fans, mais il fallait répondre à cela sur le terrain. Après un début de saison très compliqué, Ndiaye s’est semble-t-il réveillé ce samedi à l’occasion de la rencontre face à l’AS Monaco.

En pleine reconstruction suite à la nomination de Marcelino, l’OM a animé le marché des transferts cet été. Sous la houlette de Pablo Longoria, le club phocéen a alors multiplié les recrues. Environ 17M€ auraient notamment été dépensés pour aller chercher Iliman Ndiaye à Sheffield United. Après avoir multiplié les appels du pied, le Sénégalais, passé par l’OM durant sa jeunesse, a donc fait son grand retour sur la Canebière. C’est donc avec la pression de réussir sur ses terres que Ndiaye est arrivé cet été. On attendait alors beaucoup du joueur de l’OM, mais ce dernier a galéré depuis le début de la saison… Jusqu’à cette rencontre face à l’AS Monaco.

OM : Longoria a bouclé une signature… aux Bahamas ! https://t.co/yXdXzbljem pic.twitter.com/icJNpBzyUV — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

1 but et 1 passe décisive

Monaco l’a donc emporté ce samedi face à l’OM. Mais s’il y a un point positif à retenir pour le club phocéen, c’est bien la prestation d’Iliman Ndiaye. Jusque-là en difficulté, le Sénégalais a brillé. Il a tout d’abord ouvert le score pour l’OM après moins d’une minute de jeu. Il s’est ensuite montré à nouveau décisif avec une passage décisive pour Samuel Gigot. Mais ces efforts de Ndiaye ont un goût amer au final avec cette défaite des Phocéens.

« Ça fait du bien »