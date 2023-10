Une star signe à l’OM, il interpelle Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La colère commence doucement à monter. Recrue star de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat. Malgré une passe décisive, sa prestation n'a pas été appréciée par Daniel Riolo. A en croire le chroniqueur, l'international gabonais n'a plus sa place dans le onze titulaire de Gennaro Gattuso.

Pierre-Emerick Aubameyang a fait fort face à l'AS Monaco ce samedi. Après 30 secondes de jeu, le joueur offrait une passe décisive à Iliman Ndiaye. Mais la suite a été plus délicate pour l'international gabonais. Le joueur n'a rien montré et n'a pas réussi à offrir les trois points à son équipe (défaite 3-2). « Forcément il y a un peu de frustration. Après, je pense qu'avec mon expérience, je sais que quand le premier va arriver, ça va s'enchaîner. Donc je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien » a lâché le buteur de l'OM, toujours à la recherche de son premier but en championnat.

« Ils sont usés »

Sur le plateau de l' After Foo t, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots. Selon lui, de nombreux cadres, dont Aubameyang, sont en deçà de leur niveau. « Il y a des mecs qui sont fatigués, à se demander s’ils ont le niveau pour jouer. Aubameyang, pareil pour le duo Rongier/Veretout. Ils sont usés, ils courent, mais pas dans le bon sens » a lâché le chroniqueur.

« Aubameyang, ce n’est plus possible »