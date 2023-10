Un ancien prépare son retour et fait une promesse à l’OM !

Thomas Bourseau

À l’OM, les supporters ont grondé courant septembre auprès du comité de direction présidé par Pablo Longoria. Tous ont été invités à remettre leur démission, mais seul l’ex-entraîneur l’a fait : Marcelino. Pour Brandão, il faut le nommer coach pour une raison précise. Explications.

Le changement a une nouvelle fois été de mise à Marseille. Après le départ d’Igor Tudor en juin dernier, c’est Marcelino qui a hérité du poste d’entraîneur. Mais en raison des résultats jugés pas assez convaincants par les groupes de supporters du club, les démissions de la direction ont été demandées le 18 septembre dernier.

Brandão postule pour remplacer Gattuso

Marcelino n’a pas accepté de telles menaces et s’est retiré de lui-même, laissant sa place à Gennaro Gattuso. Ancien joueur de l’OM, Brandão a d’ailleurs remporté le dernier titre de champion de France du club phocéen et s’engage, via sa candidature au poste d’entraîneur, d’offrir ce que les supporters attendent.

L’OM voulait du lourd sur le mercato, l’échec est confirmé https://t.co/YspaUwTQrF pic.twitter.com/aMhkoApcLZ — le10sport (@le10sport) October 2, 2023

«Je souhaite continuer à suivre la devise de l’OM : Droit au But»