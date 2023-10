OM : Il fracasse le mercato de Longoria

Hugo Chirossel

Encore une fois, Pablo Longoria a décidé d’opérer de grands changements au sein de l’effectif de l’OM cet été. Un mercato estival qui interroge Rolland Courbis. Ce dernier se demande si les Olympiens se sont réellement renforcés et prend notamment l’exemple de Pierre-Emerick Aubameyang, bien en-dessous de ce qu’avait montré Alexis Sanchez.

Samedi soir, l’OM enchaînait son troisième déplacement d’affilée, sur la pelouse de l’AS Monaco. Après le match nul contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3), et la défaite face au PSG (4-0), les Olympiens ont de nouveau été battus par les Monégasques (3-2). Si le début de saison a été marqué par la crise institutionnelle traversée par le club et le départ de Marcelino, les doutes concernant la qualité de l’effectif sont de plus en plus présents.

«Je me demande s'il ne manquera tout simplement pas de talent à cette équipe»

Le symbole de ces doutes est incontestablement Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé à l’OM pour succéder à Alexis Sanchez. « Aubameyang, il a un passé, maintenant est-ce qu’il reviendra ? Il y a un gros point d’interrogation, on n'en sait rien. Je me demande s'il ne manquera tout simplement pas de talent à cette équipe… », s’est interrogé Rolland Courbis, dans l’ After Foot sur RMC . L’ancien entraîneur de l’OM estime que hormis au poste de latéral gauche, l’effectif marseillais est plus faible que celui de la saison dernière.

«J'essaie de voir à quel poste et avec quel joueur nous nous sommes renforcés»